„Wir leben nicht in einer Fantasiewelt, wo man alles haben kann, was man will. Wir müssen auf unser Geld aufpassen", sagte Klopp bei der jüngsten Pressekonferenz angesprochen auf die Zurückhaltung des FC Liverpool auf dem Transfermarkt und schoss damit ganz öffentlich gegen Scheichklub ManCity. „Real Madrid, Barcelona, City und PSG. Was immer sie brauchen, sie kriegen es“, so der deutsche Kult-Coach weiter. 250 bis 350 Millionen Euro würden diese Klubs pro Jahr in neue Spieler investieren. „Da können wir nicht mithalten."