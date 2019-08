Eine 125er mit geringerer Höchstgeschwindigkeit ist also völlig sinnlos. Die Vespa elettrica L3e, so heißt die „High-Speed-Variante“ schafft jedoch nur (GPS-gemessene) 49 km/h. Auch bergab wird es nicht mehr, auch wenn sie offiziell mit 52 km/h angegeben wird. Damit kommt man an der Ampel zwar flott weg, steht dann aber quasi im Weg herum. Dass diese Version in Österreich überhaupt angeboten wird, kann man eigentlich nur als krasse Fehlplanung im Piaggio-Konzern bezeichnen (treffen Praktikanten grundlegende Vertriebsentscheidungen?). Denn: Eigentlich ist die Vespa elettrica ausschließlich als Moped, aber nicht als Leichtkraftrad gedacht. Dass es sie mit zwei leicht unterschiedlichen Spezifikationen gibt, hat seine Ursache in den sich unterscheidenden gesetzlichen Grundlagen in verschiedenen Ländern. Anderswo darf so ein Moped eben auch mehr als 50 km/h laufen. In Österreich fällt ein Zweirad mit dieser Höchstgeschwindigkeit aber in die Klasse der 125er.