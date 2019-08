Er wählte lieber die schiefe Bahn und ging als Serienräuber in Österreich auf Beutezug, als sich in seiner Heimat Schweden arbeitslos zu melden. Im Zeitraum von August 2009 bis April 2018 beging der 54-jährige Angeklagte deshalb insgesamt 17 Überfälle auf heimische Banken, Postämter oder Apotheken. Dafür saß der Mann am Freitag in Wien vor Gericht und wurde zu zwölfeinhalb Jahren Haft verurteilt. Er hatte übrigens die längste Bankraub-Serie eines Einzeltäters in Österreich hingelegt.