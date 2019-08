Seit Anfang März sind bei der Polizei in Österreich offiziell 140 „Bodycams“, also Kameras, die von den Beamten am Körper getragen werden, im Einsatz; unter anderem in Kärnten. Der Villacher Polizeikommandant Erich Londer: „Derzeit werden sie beim Kirchtag verwendet.“ Eingeschaltet wird die Kamera, wenn es brenzlig wird. Sie dient nicht nur der Beweissicherung, sie wirkt auch präventiv.