„Bin sehr dankbar“

„Mein Berater Max Hagmayr hat das eingefädelt. Ich bin Hartberg sehr dankbar dafür. Zwar habe ich mich seit meinem Abschied in Belgien allein fit gehalten, aber ein Mannschaftstraining ist halt schon was anderes“, sagt Hoffer, der mit einer Steirerin liiert ist und seit mittlerweile sechs Jahren in der Nähe des Schwarzlsees wohnt. Hartberg sucht einen Stürmer - Jimmy einen neuen Klub. Wird da bald mehr draus? „Das war bislang kein Thema, es hat auch keine Gespräche gegeben“, erzählt der Goalgetter und ergänzt: „Ich kann mir alles vorstellen, schließe nichts aus“