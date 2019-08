Bares gegen wertlose Geldscheine

Der 37-jährige wurde am 31. Juli 2019 gegen 18.20 Uhr von zwei Personen in Preding an der L617 angehalten. Die Verdächtigen waren in Begleitung von drei Kindern. Das Paar gab an, dass es in seinem Fahrzeug nur mehr wenig Treibstoff hätte und es Euroscheine für das Tanken benötigen würde. Daraufhin wechselte der 37-Jährige mehrere hundert Euro in Lei. Eine anschließende Nachfrage bei der Bank ergab, dass die Geldscheine wertlos sind. Die Betrüger waren in der Zwischenzeit geflüchtet.