20 Jahre sind eine lange Zeit. Als sich Killswitch Engage 1999 in Westfield, Massachusetts aus der Asche zweier Bands zusammensetzte, war noch nicht absehbar, welch prägende Rolle die Band in der Metalszene einmal einnehmen würde. Vor allem mit den ersten drei Werken wuchs die Band rund um Gitarrist Adam Dutkiewicz zur Speerspitze im Metalcore-Genre heran, das in den ersten Jahren dieses Jahrtausends die harte Musikszene prägte und dominierte. Heute halten Killswitch Engage bei acht Studioalben, zwei Grammy-Nominierungen, mehr als vier Millionen verkaufter Alben allein in den USA und respektablen Chartplatzierungen quer über den Globus (das letzte Werk „Incarnate“ belegte etwa Platz 10 in Österreich). All das fernab jedweder Radiopräsenz, Mainstreamzugänglichkeit und Stiladaptierung, wie es etwa andere Genre-Bands praktizierten. „Gott bewahre“, stößt Dutkiewicz im Interview mit der „Krone“ energisch ins Gespräch, „elektronische Musik oder dergleichen in unseren Sound zu mischen wäre niemals eine Variante für uns. Ich bin mit Rock’n’Roll aufgewachsen und definiere unseren Sound auch so.“