Dokumente in Wohnmobil gefunden

In einer Mitteilung der Stadt hieß es, die Rettungskräfte hätten auch eine wasserdichte Plastikschachtel gefunden, in der die Papiere eines der Toten sowie die Schlüssel für ein Wohnmobil gewesen seien. Polizisten hätten in dem Wohnmobil die Papiere der beiden anderen Toten entdeckt. Die Leichen seien in ein Krankenhaus gebracht worden und würden nach Anchorage überführt. Die Verständigung der Angehörigen laufe über die diplomatischen Vertretungen, für Österreich ist laut Guschelbauer das Generalkonsulat in Los Angeles bzw. der Honorarkonsul in Anchorage in dem Fall aktiv.