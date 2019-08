Für Ermacora/Pristauz war wieder gegen die Kataris Cherif Younousse/Ahmed Tijan Endstation. Das Wildcardduo unterlag den Vorjahresdritten glatt 0:2 (-13,-16). Wie im Vorjahr im Achtelfinale fanden sie gegen die ungemein flinken und am Netz übermächtigen Weltranglisten-Vierten keine Mittel. „Wir haben am Service und in der Block-Defense nicht so schlecht gearbeitet, wir waren aber einfach im eigenen Spiel in der Annahme und im Zuspiel nicht konstant genug waren, dass wir dagegen halten hätten können. Wir haben immer wieder Fehler gemacht, das ist schade“, meinte Pristauz.