Das Feuer war gegen 330 Uhr ausgebrochen, in der Küche im Erdgeschoß. Die 41-Jährige schlief in ihrem Schlafzimmer im ersten Stock. Sie wurde durch den dichten Rauch, der einen Hustenanfall hervorrief, wach und ging sofort nachsehen, was da los ist. Sie entdeckte die Flammen in der Küche, alarmierte die Feuerwehr und lief ins Freie. Die Freiwilligen Helfer konnten den Brand rasch löschen. Die 41-Jährige erlitt aber eine Rauchgasvergiftung, sie wurde ins UKH nach Salzburg gebracht.