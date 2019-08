Begonnen hat alles mit der sogenannten Guerilla-Gardening Bewegung Mitte der 1970er Jahre in New York. Da wurde die Idee geboren, sogenannte Saatgutbomben aus Erde, Tonpulver, Samen und Wasser herzustellen und diese einfach auf Flächen zu werfen, die begrünt werden sollten. An sich ein guter Ansatz, doch können Samen oder Pflanzen, die ihren Ursprung nicht bei uns haben, fatale Folgen für die heimische Natur bewirken. Ebenso sollte man keinesfalls Pflanzen oder Erdmaterial aus dem Ausland mitnehmen und in heimischen Gärten ausbringen.