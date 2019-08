Ständig am dritten und später sogar am vierten Fahrstreifen, dafür aber mit nur rund 50 Stundenkilometern ist am Donnerstag eine 65-jährige Autolenkerin auf der Südautobahn (A2) von Wien in Richtung Norden unterwegs gewesen. Die Polizei folgte der Frau lange Zeit mit Blaulicht und Folgetonhorn, konnte sie aber zunächst nicht zum Anhalten bewegen. Ein Amtsarzt stellte bei der Seniorin eine schwere Demenz fest.