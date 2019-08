Im Kampf gegen die verheerenden Waldbrände in Sibirien (siehe Video oben) verzeichnen die Einsatzkräfte erste Erfolge. Innerhalb von 24 Stunden seien 25 Brände auf einer Fläche von fast 6900 Hektar beseitigt worden, teilten die Forstbehörden am Freitag mit. Das sind demnach deutlich mehr als am Vortag, als die Löschtrupps Feuer auf einer Fläche von 400 Hektar löschten. Bisher wurden mehr als 30.000 Quadratkilometer Wald vernichtet, was etwa der Fläche von Belgien entspricht.