Im Jahr 2018 betrug der Anteil der E-Autos an den Gesamtzulassungen zwei Prozent. Ein Markt der wächst, wurden doch um rund ein Viertel mehr E-Autos zugelassen als 2017. Diesem Trend kommt nun auch der Salzburgring nach. Mit Ende Juli wurden sieben E-Ladestationen der Salzburg AG entlang der Rennstrecke in Betrieb genommen.

Die Kooperation mit der Salzburg AG ist etwas Besonderes: denn der Salzburgring verfügt nun als erste Rennstrecke Europas über eine derartige E-Ladeinfrastruktur. „Das Thema E-Mobilität begleitet uns heute täglich. Daher war es für uns am Salzburgring klar, um auch in Zukunft für die Automobil- und Zweiradindustrie als Entwicklungs-, Forschungs- wie Trainings Standort erste Wahl zu bleiben, dass wir uns nicht rein auf die klassischen Verbrennungsmotoren versteifen dürfen. Selbst der Rennsport hat dies erkannt. Es ist bemerkenswert, dass wir gemeinsam mit einem solch starken regionalen Partner wie der Salzburg AG, vom Erstkontakt im Jänner 2018 in 18 Monaten dieses umfangreiche Pilotprojekt realisieren konnten“, freut sich Geschäftsführer Ernst Penninger.