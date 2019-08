Wie aus einer Mitteilung der Pariser Stadtverwaltung hervorgeht, dürfen E-Scooter ab sofort nicht mehr am Gehsteig, in Fußgängerzonen und auf den Straßen abgestellt werden. Geparkt werden dürfen die Tretroller demnach nur noch auf bezahlten Parkplätzen sowie Parkbereichen für motorisierte Zweiräder. Eine Zuwiderhandlung gegen das Parkverbot wird mit 35 Euro geahndet. Wer am Gehsteig beim Fahren mit dem E-Scooter erwischt wird, muss sogar 135 Euro zahlen.