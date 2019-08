Einmal mehr gibt es eine Bestätigung, dass in Tirol ein Wolf umgeht oder zumindest umgegangen ist. Durch eine DNA-Analyse der Veterinärmedizinischen Universität in Wien wurde nachgewiesen, dass es sich bei zwei aufgefundenen Schafen auf der Inzinger Alm um Wolfsrisse handelt, teilte das Land am Freitag mit.