Eine heftige Diskussion ist in der Außenstelle der Justizanstalt Graz-Jakomini ausgebrochen: Dort ist tagsüber nämlich nur noch ein Justizwachebeamter im Dienst. Dafür hilft ein Zivildiener aus. Laut „Krone“-Infos soll dieser dabei aber auch in Kontakt mit Häftlingen kommen. Was das Justizministerium dementiert.