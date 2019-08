Der gestrige EL-Tag bleibt von einem Skandal-Match in Erinnerung. Die Partie wurde in Craiova in Rumänien gespielt, wo Honved Budapest aus Ungarn gastierte. Schon im Vorfeld des Matches kam es zu Schlägereien zwischen den beiden Fangruppen. In der 115. Minute des Europa-League-Rückspiels beim Stande von 0:0 kochten dann die Emotionen wieder hoch: Ein Böller explodierte direkt neben dem Schiedsrichter (im Video), der traute sich aber nicht, das Spiel abzubrechen.