Im Stadttheater Berndorf fand die Premiere der Komödie „Wenn schon, denn schon“ statt. In den Hauptrollen sieht man unter anderem Kristina Sprenger und Alexander Jagsch, die in die Rollen zweier untreuer Ehehälften schlüpfen. Adabei-TV hat bei den Gästen nachgefragt, in welchen Situationen sie Ausreden verwenden und ob Notlügen in der Ehe erlaubt sind ...