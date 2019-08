Kein religiöser oder politischer Hintergrund

Angaben der Polizei zufolge kannten sich der Täter und sein Opfer, die Männer hatten offenbar bis vor Kurzem in einer Wohngemeinschaft zusammengelebt. Das Motiv sei unklar, laut Angaben der Staatsanwaltschaft stehen hinter der Tat ausschließlich persönliche Beweggründe. „Es gibt weder religiöse noch politische Motive“, sagte Staatsanwalt Heiner Römhild am Freitag. Ob sich der in Untersuchungshaft sitzende und geständige Mann schon zu Details geäußert hat, teilte er nicht mit.