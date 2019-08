Gleich 15 (auch Wolfsburgs Oliver Glasner und Frankfurts Adi Hütter) der 18 Bundesliga-Trainer tippen im Meister-Rennen wieder auf die Bayern. Obwohl letzte Saison Dortmund 21 Runden an der Spitze lag. Weshalb die Borussia Lunte gerochen hat – Reus: „Wir wollen was Großes holen.“ Das erste Kräftemessen der deutschen Giganten gibt es morgen – zwei Wochen vor dem Liga-Start – im Supercup. „Wir sind noch nicht bei 100 Prozent“, so Reus. „Aber wir wollen den Fans zeigen, dass wir da sind.“ Auch BVB-Sportchef Zorc sagt: „Gegen die Bayern ist es immer ein Ernstfall.“