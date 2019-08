Vielleicht lag der Form-Abfall gegenüber Mittwoch auch an den völlig anderen Bedingungen: Sonne, angenehme Temperaturen, schnellerer Platz. Was gleich blieb: 6000 Fans, darunter auch Teamspieler Alessandro Schöpf (Schalke 04). „Für Sonego werde ich mich steigern müssen. Ich hab’ fast sein ganzes Spiel gegen Verdasco gesehen: Guter Aufschlag, schnelle Vorhand – gefährlich.“ Doch Thiem will bei den „Generali Open“ mehr. „Das Halbfinale stellt mich noch nicht zufrieden.“ Das insgesamt dritte in Kitzbühel nach 2014 und 2015.