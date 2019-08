Unser „Krone“-Experte und Fußball-Legende Michael Konsel begrüßt Sie bei seiner allerersten Folge von „Konsel on Tour“. Bei diesem Format wird der ehemalige Weltklasse-Torhüter für Sie in Fußball-Österreich unterwegs sein und als Ex-Spieler noch tiefere Einblicke ins Sportgeschehen ermöglichen. Zum Auftakt hat er Rapid-Keeper Richard Strebinger besucht, der ja in der Auftaktrunde nach einem bösen Crash mit dem Bein von Salzburgs Minamino mit einer gefährlichen Gehirnerschütterung ausgeschieden ist. Das Interview sehen Sie im Video oben.