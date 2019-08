Der 21-Jährige aus Taiskirchen war nachmittags mit einem Segelflugzeug vom Flugplatz Kirchheim am Inn zu einem Flug über das Inn- und Hausruckviertel gestartet. Gegen 17 Uhr flog er aus Richtung Osten kommend zurück in Richtung Kirchheim am Inn, um dort wieder auf dem Segelflugplatz zu landen.