„Ein Blick in die Statistik zeigt, dass die Arbeitslosenquote in Tirol zuletzt Ende Juli 2001 mit 2,8 Prozent niedriger war. Der aktuelle Wert entspricht der wirtschaftlichen Lage in Tirol“, erklärt AMS-Chef Anton Kern. „Die Nachfrage nach Arbeitskräften ist ununterbrochen hoch. Im Laufe des Juli wurden dem AMS Tirol 4145 freie Stellen gemeldet.“