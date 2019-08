Jahrelanger Personalabbau, Krankenstände und die aktuelle Urlaubszeit - eine Mischung, die derzeit in den Gerichtskanzleien die Aktenberge in den Himmel wachsen lässt. In Bruck an der Leitha (NÖ) fährt das Bezirksgericht ab sofort nur noch ein Notprogramm - und andere Tribunale könnten rasch folgen.