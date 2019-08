„We Are Not Your Kind“ nennt sich das sechste Studioalbum Slipknots, das erste nach fünf langen Jahren, in denen die vielen Bandmitglieder gewohntermaßen ihren unterschiedlichsten Projekten nachgingen, ohne sich ganz aus den Augen zu verlieren. Als „Fortsetzung des Zweitwerks ,Iowa‘“ bezeichnete Taylor das Album im Vorfeld gerne, doch wer dabei an die nihilistische Aggressivität der einzelnen Songs denkt, wird enttäuscht. Natürlich ist „We Are Not Your Kind“ mit seinen 14 Songs ein kompromissloses Krachballett, doch Slipknot gehen dabei längst strategischer und ausgeklügelter ans Werk als in den wilden Frühtagen. „Es geht auch eher inhaltlich in die Richtung von ,Iowa‘ zu sehen“, klärt Taylor auf, „damals hatte ich meine Drogenprobleme in den Griff zu kriegen. Dieses Mal war ich in einem seelischen Tief. Bombardiert von negativen Gefühlen und auch da musste ich mich erst rausziehen.“