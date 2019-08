Suchte in Österreich um Asyl an

Auf der Suche nach einem Zufluchtsort zog Snowden auch Österreich ernsthaft in Betracht. Informationen der Enthüllungsplattform WikiLeaks, wonach der Whistleblower um politisches Asyl angesucht habe, wurden Anfang Juli 2013 vom Innenministerium in Wien bestätigt.