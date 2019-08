Jedes Tal intensiv genutzt

Tirol sei eine besonders sensible Region: „Almwirtschaft und Wiederansiedlung von Wolf und Bär vertragen sich nicht“, ist Gahr überzeugt: „Jedes Tal in Tirol wird intensiv genutzt - für die Almwirtschaft, für Jagd und Freizeit. Wenn Sellrain plötzlich überall wäre, wäre nicht nur die traditionelle Almwirtschaft in Gefahr. Aus Tirol einen Urwald machen, das wird nicht funktionieren“, warnt er vor „blauäugiger Herangehensweise“.