Mit Forschungseinrichtungen wie der FH Joanneum wird an Verbesserungen gearbeitet. „Die Steiermark ist in diesem Bereich führend“, ist Mündler stolz. Mit der neuen Generator-Generation hofft er, den „Stein der Weisen“ gefunden zu haben. Sie wird im Frühjahr bei einem internationalen Kongress in Graz der Fachwelt präsentiert.