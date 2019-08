Nödl war mit dem ÖEHV-Team bei den Olympischen Spielen 2014 sowie bei der A-WM 2009 und wurde mit den Capitals 2017 Meister. Geformt wurde der Stürmer, der seine Laufbahn bei den Wiener Eislöwen begonnen hatte, in Nordamerika. Mit 17 Jahren wechselte er 2004 in die Junior League zu Sioux Falls Stampede. Über die St. Cloud State University kam er in den NHL-Draft 2006, wo er in der zweiten Runde von den Flyers geholt wurde. Nach drei Einsätzen im Farmteam Phantoms erfüllte sich für den damals 21-Jährigen 2008 mit der Berufung ins Flyers-Team der NHL-Traum.