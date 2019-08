Eine 28-Jährige aus Hartkirchen beritt am 1. August gegen 9.30 Uhr in einem Reitstall in Bad Wimsbach-Neydharting den fünfjährigen Wallach „Baricello“. Dabei wurde das Jungpferd von einer 24-jährigen Pferdepflegerin aus Weißkirchen an der Traun longiert.