Nicht selten endet eine Grillerei mit Tragödie

Doch die Hitze allein macht den Sommer nicht gefährlich. Einige Unbelehrbare greifen nämlich bei geselligen Grillabenden zum Alkohol und setzen sich danach ans Steuer. „Juli und August wechselten sich in den vergangenen Jahren mit den meisten Alkoholunfällen immer ab“, verweist ÖAMTC-Psychologin Marion Seidenberger auf Zahlen der Statistik Austria. So ereigneten sich im Juli des Vorjahres etwa 253 der insgesamt 2291 Alko-Unfälle – mehr als doppelt so viele wie im Jänner 2018 (119).