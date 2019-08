Den „Blues“ haben heißt, niedergeschlagen sein: Ein Gefühl, das nach dem 3:5 gegen Chelseas Blues logisch wäre. Nach der Test-Lehrstunde. Weil Salzburg vor 27.600 Fans nach 28 Minuten 0:3 zurück gelegen, ein Klassenunterschied erkennbar war. Zeigt: Salzburg kann unter dem neuen Trainer Gegner an die Wand „pressen“, so, dass ihnen die Luft ausgeht. Stankovic und Co. können aber genau so schnell unter die Räder geraten. Drei Dinge müssen besser funktionieren, damit der Marsch zwischen Himmel und Hölle nicht noch öfter in der Verdammnis endet.