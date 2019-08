Ebenfalls im Visier des Magistrats ist ein Wohnblock in der Mauracherstraße in Parsch. Dort wird eine Wohnung via Airbnb um 104 Euro pro Nacht angeboten. Auch dazu gab es einen Hinweis von Nachbarn an die Baubehörde. Auch wenn sich die Zahl der Verfahren im Vergleich zu den Meldungen aus der Bevölkerung in Grenzen hält, wurden in den vergangenen Tagen drei Strafbescheide bestätigt. Einer davon sieht 1500 Euro Geldbuße für einen „Ersttäter“ in der Stadt Salzburg vor. Mit Jänner soll das neue Nächtigungsabgabengesetz des Landes in Kraft treten, das bei illegaler Vermietung Strafen bis zu 25.000 Euro vorsieht.