Nette Erlebnisse

Klar, dass die Ballkinder in der Turnierwoche tolle Erlebnisse haben. Darunter lustige, erinnert sich Prokopetz: „Ein Ballkind hatte Münzen in der Hose, stolperte und alle lagen verteilt am Platz. Die Spieler halfen beim Einsammeln, die Zuseher klatschten und schon ging es wieder weiter.“