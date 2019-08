Ein Wunsch geht in Erfüllung

Und dort ging überraschend ein Wunsch von Kraft in Erfüllung. Der voll in der Vorbereitungsphase für seine Night Session befindliche Dominic Thiem sah den Skispringer und ging kurzerhand auf ihn zu. „Cool, dass wir uns endlich einmal persönlich treffen“, sagte Kraft. Miteinander kommuniziert und sich dabei gegenseitigen Respekt gezollt hatten die beiden Ausnahmesportler bereits mehrfach über die sozialen Medien. Doch Auge in Auge zu stehen, das fand nun in Kitzbühel erstmals statt.