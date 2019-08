Eine 76-Jährige aus St. Georgen an der Gusen fuhr am 1. August gegen 10.25 Uhr mit ihrem Pkw auf der L1411 in Mauthausen in Richtung B3. Zum gleichen Zeitpunkt fuhr ein 60-Jähriger aus Arbing mit seinem Pkw auf der B3 in Richtung Linz. Auf der Kreuzung B3/L1411 kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem der 60-Jährige frontal gegen die linke Fahrzeugseite des Pkw der 76-Jährigen prallte.