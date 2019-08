FPÖ vs. BVT: Vertraute Feindschaft

„FPÖ gegen BVT ist wie Simmering gegen Kapfenberg“, bringt ein involvierter Beobachter die Feindschaft zwischen dem polizeilichen Nachrichtendienst und dem Innenministerium in der Amtszeit des blauen Frontmannes Kickl auf den Punkt. Rückblick: Ein im deftig geführten Wahlkampf 2017 an alle möglichen Redaktionen und Polit-Kreise verschicktes Pamphlet über 39 Seiten mit den teils absurdesten Vorwürfen war der Korruptionsstaatsanwaltschaft im Februar 2018 dann plötzlich so wichtig, dass es eine Razzia in der Wiener Geheimdienstzentrale gab.