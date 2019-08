Mitglied organisierter Schlepperbande

Dabei fanden die Ermittler heraus, dass der Mann für mehrere Schleppungen verantwortlich war und hier auch im Rahmen einer kriminellen Vereinigung agierte. Von der Staatsanwaltschaft Ried im Innkreis wurden schließlich eine Festnahmeanordnung und eine Durchsuchungsanordnung erwirkt, welche am Morgen des 22. Juli vollzogen wurden. Bei der Durchsuchung der Wohnung konnten geringe Mengen an Suchtmitteln und eine totalgefälschte irakische Identitätskarte sichergestellt werden. Der 47-Jährige zeigte sich bei der ersten Einvernahme teilweise geständig und wurde in die Justizanstalt Ried im Innkreis eingeliefert.