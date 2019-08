Thiem hatte gegen den acht Jahre älteren Andujar, gegen den er nun im Head-to-Head auf 3:0 gestellt hat, gleich den Aufschlag abgeben und geriet 0:2 in Rückstand. Bei 1:2 gingen die nächsten drei Games jeweils an den Rückschläger, womit es bei 3:3 in Richtung Tiebreak ging. In diesem setzte sich Thiem zur Freude der neuerlich 5.600 Fans (ausverkauft) nach 61 Minuten mit 7:4 durch.