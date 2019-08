Ihre Smartphones entsperren immer mehr Menschen mit dem Fingerabdruck oder per Gesichts-Scan. Gegenüber dem klassischen PIN-Code, den man nur im Kopf mit sich herumträgt, hat das einen gravierenden Mangel: In Zwangssituationen kann das Gerät bei entsprechender Gewaltanwendung auch gegen den Willen des Besitzers entsperrt werden. Eine Erfahrung, die immer mehr Demonstranten in Hongkong machen - und ihrerseits nun Polizisten mit Gesichtserkennung verfolgen.