Schwerer Arbeitsunfall am Donnerstagvormittag im Tiroler Grins (Bezirk Landeck)! Ein 21-Jähriger ist in einer Baugrube bis zur Hüfte verschüttet worden. An der Wand der Baugrube hatten sich zuvor plötzlich Gestein und Erde gelöst. Der junge Mann erlitt schwere Verletzungen!