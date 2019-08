Erstmalig wird daher am 18. Oktober 2019 der „Tierisch engagiert“-Award vergeben, der die Neuauflage des „Fressnapf hilft!“-Awards ist. Prämiert wird in drei Kategorien: Tierschutz-Engagement des Jahres, Tierische Helden und Junge Tierfreunde. Die Sieger werden mit Preisen im Gesamtwert von über 25.000 Euro unterstützt. Bewerbungen bis 19. August an: www.fressnapf.at/tierischengagiert-award