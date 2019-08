Mitte Juli hatten Beamte des Finanzamts sechs Chinesen in einer Wohnung in Favoriten bei der illegalen Produktion von Teigtascherln in flagranti erwischt. Die Verdächtigen wurden festgenommen. Tausende Teigtascherl wurden sichergestellt. Die Produkte wurden mittlerweile überprüft. Laut Hengl seien diese von guter Qualität und unbedenklich gewesen.