Bereits vor zwei Jahren waren Borams Eltern in die Kritik geraten, nachdem etliche Südkoreaner den kleinen YouTube-Star bei der NGO Save the Children gemeldet und die Frage gestellt hatten, ob die Eltern ihrer Tochter mit dem YouTube-Channel nicht zu viel zumuten. Manchen ging es auch - Stichwort: Vorbildwirkung - um die Inhalte der Videos: In einem Clip klaut Boram Geld aus dem Börsel des Vaters, in einem anderen tut sie, als wäre sie schwanger.