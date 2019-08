Was Männer wollen

Die Herren der Schöpfung seien tatsächlich einfach strukturiert: „Männer brauchen immer dasselbe; es wird für Frauen also garantiert niemals anstrengender oder schwieriger, uns zufriedenzustellen. Ich würde sogar sagen, dass es für eine Frau sehr einfach ist, ihrem Mann Liebe, Unterstützung und Sex zu schenken, weil das in ihrem Wesen liegt - Frauen gehen von Natur aus großzügig mit Liebe und Unterstützung um. Sie bezeichnen es nur anders, nämlich als Geborgenheit. Und wenn Sie einen Mann genug lieben, um ihm Geborgenheit zu schenken, lieben Sie ihn mit Sicherheit auch genug, um eine intime Beziehung mit ihm zu führen. Also sind diese frei Dinge für Sie etwas ganz Natürliches, Und das Einzige, was Ihr Partner von Ihnen will“, so Harvey.