In den Landesdienst eingetreten ist Viktor Dihanich aus Klingenbach 1982, zuerst in der Straßenbauabteilung. Ab 1999 wurde er als hilfsbereiter Portier zur „guten Seele des Landhauses“. Darüber hinaus war Dihanich 12 Jahre lang Obmann des Fußballklubs ASKÖ im Heimatort, der es unter seiner Regie sogar in die zweite Bundesliga schaffte.