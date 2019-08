In einem Gespräch mit dem TV-Sender RTRS appellierte Dodik am Mittwochabend an die bosnischen Serben, sich an einer Volksabstimmung zu beteiligen, „wenn die Zeit dafür kommt“. Von seiner „Funktionsunfähigkeit und Unhaltbarkeit“ würde am besten die Tatsache zeugen, dass der derzeitige amtierende Ministerpräsident Denis Zvizdic ab 6. August acht Monate lang auch als Präsident der bosnischen Parlamentarischen Versammlung fungieren wird. Zvizdic bekleidet seit dem Vorjahr das Amt des ersten Stellvertreters der Parlamentspräsidentin Borjana Kristo.