Acht Polizisten sind in der Vorwoche bei Einsätzen im Erstaufnahmezentrum Traiskirchen in Niederösterreich verletzt worden. Als zunächst eine vierköpfige Familie festgenommen und in der Folge abgeschoben werden sollte, wehrten sich drei Anwesende aus Leibeskräften und verletzten drei der Beamten. Tags darauf eskalierte ein Streit unter Betrunkenen, fünf weitere Beamte erlitten dabei Verletzungen.